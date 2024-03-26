أستراليا ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

عبرت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في تغريدة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "ترحب أستراليا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى وقف مستمر لإطلاق النار"، مضيفةً أنه "يجب على جميع الأطراف الالتزام بهذا القرار".

وتابعت وونغ أن "سكان غزة يتضورون جوعا. والتقارير التي تفيد بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منعت من الوصول (إلى شمال قطاع غزة)، غير مقبولة"، مؤكدةً أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية بالوصول لمن هم بأمس الحاجة إليها.