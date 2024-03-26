نقص المعروض.. انهيار سوق السيارات الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثي

تثير العمليات العسكرية التي تشنها قوات الحوثي على السفن المتجهة إلى إيلات التحليلات والتكهنات حول تداعياتها على سوق السيارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يستعرض هذا التقرير التأثيرات المتوقعة لهجمات الحوثي على قطاع السيارات الإسرائيلي خلال النصف الثاني من عام 2024.

توقف في حركة الواردات ونقص المعروض

تشير البيانات الأخيرة إلى توقف في حركة واردات السيارات عبر ميناء "إيلات"، مما يعكس تراجعًا في الوضع الاقتصادي لقطاع السيارات في إسرائيل، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا على دولة الاحتلال.

انخفاض في عمليات التفريغ والشحن

بالرغم من الطلب المستمر على السيارات في السوق الإسرائيلي، فإن عمليات التفريغ في ميناء "إيلات" قد شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة.

وبسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن هجمات الحوثي، شهدت مسارات استيراد السيارات إلى إسرائيل تغيرًا جذريًا، مع انحسار دور ميناء "إيلات" في هذا السياق.



تتزايد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الشركات والمستهلكين في سوق السيارات الإسرائيلي، مع استمرار ضربات الحوثي مما ساهم في ارتفاع الأسعار ونقص السيارات.

توقعات بارتفاع أسعار السيارات

ووفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام العبرية، يتوقع الخبراء والمحللون ارتفاع أسعار السيارات في إسرائيل خلال الفترة المقبلة، مع نقص المعروض مما يعد ضربة قاضية للاقتصاد.