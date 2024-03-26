محافظ الوادي الجديد يتابع سير الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإعداد تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي لمنشآت ومباني الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال مدينة الخارجة، استعدادًا للافتتاح الرسمي عقب انتهاء أعمال التشطيبات، جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد الزملوط على سرعة الانتهاء من أعمال ربط وتوصيل الكهرباء من خلال محطة الطاقة الشمسية المُقامة بقدرة ١.٥ ميجا وات، واستكمال تسوية ورصف الطرق الداخلية وإنشاء خزان مكافحة الحرائق. كما تابع خلال الجولة، بدء فرش الخيمة البدوية المُصممة على الطراز الواحاتي.