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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أرصدة السلع بالخارجة ويوجه بزيادة حصة السكر

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فرع المصرية ماركت بمدينة الخارجة، واطمأن على أرصدة السلع، والتقى عدد من  المواطنين ووجه بزيادة حصة السكر المطروحة، وكميات اللحوم الطازجة والمجمدات واستمرار توافرها تلبيةً لحاجة المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد البساتين بالخارجة

كما تفقد المحافظ محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمركز الخارجة؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من وزن اسطوانات الغاز والبيع بالأسعار المقررة، وشدّد على الالتزام بالأسعار المقررة دون زيادة، ووضع لافتات واضحة بأسعار اسطوانات الغاز على السيارات لمنع استغلال المواطنين.

كما وجّه المحافظ بإعداد بونات بعدد الاسطوانات التي يتسلمها المتعهد شاملًا قيمة الاسطوانة للتأكد من بيعها للمواطن بالسعر المحدد، كما أكّد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المهنية للعاملين بالمصنع حفاظًا على سلامتهم، وقرر منح مكافآت مالية لهم لجهدهم المتميز.

استغلال المواطنين استغلال اسطوانات الغاز اسطوانات السلامة اللواء دكتور محمد الزملوط اللحوم الطازجة علي سيار حافظ الوادي الجديد دون

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