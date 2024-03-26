محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد البساتين بالخارجة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، االيوم، بمسجد البساتين الكبير بحي البساتين بالخارجة، وسط جموع المواطنين، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب انتهاء الصلاة، التقى المحافظ المواطنين بالمسجد، كما التقى السيدات بمصلى السيدات حرصًا على تحقيق التواصل وتلبية مطالب كافّة فئات المجتمع، وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:

▪️تكليف مديرية التموين بالتنسيق والتعاون مع كبار التجار لتوسيع نطاق مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية واستمرارها.

▪️التشديد على قطاع الصحة بتيسير الإجراءات الإدارية وإجراءات قيام سيارات الإسعاف بنقل المرضى بما لا يُخل باللوائح؛ حرصًا على أرواح المواطنين.

▪️بحث بعض الحالات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

▪️تكليف مركز الخارجة بالآتي:

🔹️نشر وتوضيح إجراءات تراخيص البناء للمواطنين والرسوم المقررة.

🔹️طرح مزايدة أكشاك الممشى من أبريل حتى أكتوبر لمراعاة فترة ضعف التشغيل خلال فصل الشتاء؛ تيسيرًا على الشباب.

🔹️إعداد مقايسة لتطوير ورفع كفاءة المسجد، وتقوم المحافظة بتحمل التكلفة.