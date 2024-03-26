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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ العرافين يحرج نزار الفارس: "مامتك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟"|فيديو

الإعلامي العراقي
الإعلامي العراقي نزار الفارس

واجه شيخُ العرافين الإعلاميَ العراقي نزار الفارس، قائلا: "جاي مصر ليه، مش أمك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟! هي خايفة عليك".

وقال نزار الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "أنا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، هي تحبني أظل في العراق ولا تحب ان أسافر كل يوم في بلد، وهذا حقها كأم".

وتابع الإعلامي العراقي نزار الفارس: "الله يطول بعمرها، أنا أحب والدتي وبار بها"، فرد عليه شيخ العرافين، قائلا: "لهذا وضعت صورة المطرب ماجد المهندس كخلفية لهاتفك بدلا من والدتك؟!".

وواصل شيخ العرافين: "ماجد المهندس مرضيش يعمل معاك حوار"، لكن نزار الفارس، قال: "بالعكس، أنا أحبه، ولم أطلب منه إجراء حوار، وأتمنى أن أجري معه حوارا، أما أمي فهي في القلب ودائما أراها في البيت". 

نزار الفارس مصر الاعلام العراق العرافة

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