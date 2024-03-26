نزار الفارس: وقعت مع قناة النهار لتقديم برنامج في رمضان..وبسمة وهبة تصدمه|فيديو

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنّه سبق أنْ وقّع مع المنتج إيهاب طلعت لتقديم برنامج على قناة النهار في شهر رمضان، موضحًا أن هذا الأمر حدث بشهادة تامر أمين، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار.

وواجهته الإعلامية بسمة وهبة بمقطع فيديو لها مع الإعلامي تامر أمين، وكانت تسأله فيه عما إذا كان توسط لنزار الفارس للعمل في قناة النهار، فنفى تامر أمين وقال: "لأ، لا هيمضي ولا مضى، نزار الفارس صديقي، ومحصلش إنه كان هيمضي أو مضى عقدا في جلسة كنت فيها".

كما سألته عن مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب"، ورد عليها، قائلا: "أشعاري .. لأني شاعر"، لكن الإعلامية واجهته بغير ما قاله مرة أخرى، وعرضت مقطعي فيديو هما الأكثر مشاهدة على قناته، وكانا عبارة عن فنانتين ترفضان تدخلاته في حياتهما الشخصية.