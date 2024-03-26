عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزار الفارس: وقعت مع قناة النهار لتقديم برنامج في رمضان..وبسمة وهبة تصدمه|فيديو

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنّه سبق أنْ وقّع مع المنتج إيهاب طلعت لتقديم برنامج على قناة النهار في شهر رمضان، موضحًا أن هذا الأمر حدث بشهادة تامر أمين، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار.

خطبتها حقيقي.. نزار الفارس يفجر مفاجأة حول الفنانة حورية فرغلي|فيديو

مشاداة بالكلام بين نزار الفارس وبسمة وهبة.. والأخيرة: بتعيط علشان الفنانين يظهروا معاك.. ويرد: أنت مالك

وواجهته الإعلامية بسمة وهبة بمقطع فيديو لها مع الإعلامي تامر أمين، وكانت تسأله فيه عما إذا كان توسط لنزار الفارس للعمل في قناة النهار، فنفى تامر أمين وقال: "لأ، لا هيمضي ولا مضى، نزار الفارس صديقي، ومحصلش إنه كان هيمضي أو مضى عقدا في جلسة كنت فيها".

كما سألته عن مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب"، ورد عليها، قائلا: "أشعاري .. لأني شاعر"، لكن الإعلامية واجهته بغير ما قاله مرة أخرى، وعرضت مقطعي فيديو هما الأكثر مشاهدة على قناته، وكانا عبارة عن فنانتين ترفضان تدخلاته في حياتهما الشخصية. 

نزار الفارس شهر رمضان تامر امين بسمة وهبة العرافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: أي اجتياح لرفح الفلسطينية يترك إسرائيل في عزلة دولية

بث مباشر لـ شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على رفح والنصيرات وخان يونس

هل يجوز إجبار الأطفـال على الصيام والصلاة؟.. المفتي يرد

أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تهيئة المناخ لاجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ