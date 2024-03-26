مشاداة بالكلام بين نزار الفارس وبسمة وهبة.. والأخيرة: بتعيط علشان الفنانين يظهروا معاك.. ويرد: أنت مالك

ألتقي الإعلامي العراقي نزار الفارس، فى حوار له مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها “العرافة ” المذاع عبر قناتي النهار والمحور، ردا على الشائعات الخلافات الأخيرة بينه وبين بعض الفنانين المصريين، أبرزهم حورية فرغلي ورانيا يوسف.

نزار الفارس يرد على اتهام رانيا يوسف: كانت راضية عن السؤال الجريء



هذا كلام من عندك.. تحدي نزار الفارس لبسمة وهبة بسبب سعد الصغير



إنتي مالك.. بسمة وهبة تلقن نزار الفارس درسا.. ويرد: صعب تستفزيني



نزار الفارس عن الرقص مع حورية فرغلي: قالت إنها مبسوطة بالحلقة



نزار الفارس: الإعلام رسالة جميلة.. والخناقات مع الضيف بتحصل في أي برنامج



الكلام ده من عندك.. نزار الفارس يهاجم منتقديه على فيديو «طلب يد حورية فرغلي»



رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة رانيا يوسف التي هاجمته وقالت إنه تجاوز في حقها بسبب الأسئلة أثناء ظهوره معها في برنامج، كما أنه أظهر الأسئلة المسيئة في برومو الحلقة رغم طلبها بحذفها.

وأضاف الفارس، أن البرومو عبارة عن 60 ثانية، والأسئلة كانت متعددة لم تنشرها رانيا يوسف لكنها نشرت السؤال الجريء فقط على حسابها عبر فيسبوك وانستجرام، وكانت مدة هذا السؤال 10 ثواني، أي أنها راضية عنه، كما نشرت إجابته أيضا.

وتابع الإعلامي العراقي: "لو كانت رانيا يوسف ترى أن السؤال جريئا، فلماذا نشرته على فيسبوك أو انستجرام، وبعد الحلقة مباشرة قالت لي عمري ما أندم إني عملت الحلقة معاك".

ورد الإعلامي نزار الفارس، علي سؤال الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها “العرافة” المذاع عبر فضائية النهار والمحوري، عن عدم تلقي الفنان سعد الصغير أمواله خلال حلقته معه، قائلا: “هذا كلام من عندك أتحداك تطلعيلي الفيديو لسعد الصغير يقول أنه ماخدش فلوس”.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، الفيديو يهاجم فيه نزار الفارس.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس: “قال سعد الصغير أني منتجت أجوبتي ولكن أمنتج أيه دي أجوبته وخليه يرفع قضية عليا وهقف ضد القضاء المصري وهو زعل مني لأني أحرجته كتير وأنا بالفعل دفعت فلوس بالدولار ليه وهو اللي طلب التصوير فى بيته".

ورد الإعلامي نزار الفارس، على فيديو إنتقاد الفنانة رانيا يوسف عليه، قائلا: “لم أشعر بأى إهانة.. وهي تقول أني تجاوزت الحدود بأسئلتي وأنا أصلا عملت برومو عبارة عن 60 ثانية ونشرت فقط السؤال الجريء عندها فى الفيسبوك والإنستجرام.. وبعد الحلقة قالتلي أنها عمرها ما هتندم أنها عملت الحوار معي”.

لترد عليه الإعلامية بسمة وهبة، بسبب هروبه من الأسئلة، معقبة: “على فكرة أنت مش هتستفزني أبدا وأنت محضر إجابات بدلوماسية وللهروب.. وأنا عايزة الحقيقة وأنت عايز تضحك وتلف وتدور”.

وأضاف: “رانيا يوسف كانت محترمة معي أشد الإحترام”.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة: “علشان قعدت تعيط وتقول زى ما بتعمل كل مرة وتقولها معييش فلوس وكل فنان قعدت معاه قال كدا”.

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “مين اللي قال كدا قاله فى التليفزيون ولو فاكرة أنك تستفزيني بهذه الطريقة صعب.. وأولا أنا معيطتش وأديت أجر رانيا يوسف هو وسعد الصغير وحورية فرغلي .. وأنتي مالك أديها كام ودا مش من حقك وهذا شيء شخصي بيني وبينها عيب تعرفيه".

علّق الإعلامي نزار الفارس، على رقصته مع الفنانة حورية فرغلي، وأنها تعمد فعلها من أجل التريند حتى لو كان هذا الأمر على حساب فنانة تمر بظروف صعبة.

وقال الفارس: "حلقتي مع حورية فرغلي كانت جميلة، هي فنانة عظيمة وراقيص.. فين الغلط في حلقة برنامجي معها؟!".

وتابع الإعلامي العراقي: "الحلقة مع حورية فرغلي كانت عظيمة وجميلة وحوري أجمل من الحلقة، ولم أرقص معها من أجل ركوب التريند، وما يقال بشأن استغلالي لها لا علاقة له بالحقيقة، هذا كلام إعلام، ذهبت إلى بيتها وهي صديقتي، وأرى أن الكل استمتع بالحلقة، وعندما ذهبت إلى بيتها قالت إنها أحبت الحلقة، هي صديقتي ولا يوجد أي خلاف معها لا أساس له من الصحة".

وقال الإعلامي نزار الفارس، إنّ فكرته عن الإعلام هي أنه رسالة جميلة وراقية حيث يهتم برسم البسمة على الوجوه، "بمعنى أنه من يرى نزار الفارس يجب أن يرى أسئلته حلوة وجميلة ومغايرة".

وأضاف الفارس: "أهتم بأن يستمتع المشاهد بما اقدمه، أما بالنسبة للخناقات مع الضيوف، فإن الخناقات موجودة في كل البرامج".

هدف الإعلامي العراقي نزار الفارس

وتابع الإعلامي العراقي: "هدفي أن أمتع المشاهد، فقد صورت 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد خلاف لديّ مع الضيوف، ولكن حدث سوء تفاهم مع البعض وهذا أمر طبيعي

وقال الإعلامي نزار الفارس، إنه صور 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد أى خلاف معه ومع ضيوفه، متحدثا عن مقطع طلب زواجه من الفنانة حورية فرغلي الذى أثار الجدل: “حلقتي معها كانت جميلة وهي فنانة عظيمة وراقية وفين الغلط اللي حصل”.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس: “من قال أني كنت أستغلها وأني واخدها قصة لركوب التريند.. وهذا الكلام من عندك يا بسمة.. وروحتلها للبيت والواقع وكل ده إعلان، وهي حبت الحلقة جدا، وأنا كذلك والمشاهد استمتع بها”.

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “حورية فرغلي صديقتي وأي خلاف ما بيني وبينها مفيش.. أما وجهة نظرك يا بسمة أحترمها.. ولكني مش معكي”.