عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاداة بالكلام بين نزار الفارس وبسمة وهبة.. والأخيرة: بتعيط علشان الفنانين يظهروا معاك.. ويرد: أنت مالك

بسمة وهبة ونزار الفارس
بسمة وهبة ونزار الفارس

ألتقي الإعلامي العراقي نزار الفارس، فى حوار له مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها “العرافة ” المذاع عبر قناتي النهار والمحور، ردا على الشائعات الخلافات الأخيرة بينه وبين بعض الفنانين المصريين، أبرزهم حورية فرغلي ورانيا يوسف.

نزار الفارس يرد على اتهام رانيا يوسف: كانت راضية عن السؤال الجريء
 

هذا كلام من عندك.. تحدي نزار الفارس لبسمة وهبة بسبب سعد الصغير
 

إنتي مالك.. بسمة وهبة تلقن نزار الفارس درسا.. ويرد: صعب تستفزيني
 

نزار الفارس عن الرقص مع حورية فرغلي: قالت إنها مبسوطة بالحلقة
 

نزار الفارس: الإعلام رسالة جميلة.. والخناقات مع الضيف بتحصل في أي برنامج
 

الكلام ده من عندك.. نزار الفارس يهاجم منتقديه على فيديو «طلب يد حورية فرغلي»
 

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة رانيا يوسف التي هاجمته وقالت إنه تجاوز في حقها بسبب الأسئلة أثناء ظهوره معها في برنامج، كما أنه أظهر الأسئلة المسيئة في برومو الحلقة رغم طلبها بحذفها.

وأضاف الفارس، أن البرومو عبارة عن 60 ثانية، والأسئلة كانت متعددة لم تنشرها رانيا يوسف لكنها نشرت السؤال الجريء فقط على حسابها عبر فيسبوك وانستجرام، وكانت مدة هذا السؤال 10 ثواني، أي أنها راضية عنه، كما نشرت إجابته أيضا.

 

وتابع الإعلامي العراقي: "لو كانت رانيا يوسف ترى أن السؤال جريئا، فلماذا نشرته على فيسبوك أو انستجرام، وبعد الحلقة مباشرة قالت لي عمري ما أندم إني عملت الحلقة معاك". 

ورد الإعلامي نزار الفارس، علي سؤال الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها “العرافة” المذاع عبر فضائية النهار والمحوري، عن عدم تلقي الفنان سعد الصغير أمواله خلال حلقته معه، قائلا: “هذا كلام من عندك أتحداك تطلعيلي الفيديو لسعد الصغير يقول أنه ماخدش فلوس”.

 

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، الفيديو يهاجم فيه نزار الفارس.

 

وأضاف الإعلامي نزار الفارس: “قال سعد الصغير أني منتجت أجوبتي ولكن أمنتج أيه دي أجوبته وخليه يرفع قضية عليا وهقف ضد القضاء المصري وهو زعل مني لأني أحرجته كتير وأنا بالفعل دفعت فلوس بالدولار ليه وهو اللي طلب التصوير فى بيته".

ورد الإعلامي نزار الفارس، على فيديو إنتقاد الفنانة رانيا يوسف عليه، قائلا: “لم أشعر بأى إهانة.. وهي تقول أني تجاوزت الحدود بأسئلتي وأنا أصلا عملت برومو عبارة عن 60 ثانية ونشرت فقط السؤال الجريء عندها فى الفيسبوك والإنستجرام.. وبعد الحلقة قالتلي أنها  عمرها ما هتندم أنها عملت الحوار معي”.

لترد عليه الإعلامية بسمة وهبة، بسبب هروبه من الأسئلة، معقبة: “على فكرة أنت مش هتستفزني أبدا وأنت محضر إجابات بدلوماسية وللهروب.. وأنا عايزة الحقيقة وأنت عايز تضحك وتلف وتدور”.

 

 

وأضاف: “رانيا يوسف كانت محترمة معي أشد الإحترام”.

 

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة: “علشان قعدت تعيط وتقول زى ما بتعمل كل مرة وتقولها معييش فلوس وكل فنان قعدت معاه قال كدا”.

 

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “مين اللي قال كدا قاله فى التليفزيون ولو فاكرة أنك تستفزيني بهذه الطريقة صعب.. وأولا أنا معيطتش وأديت أجر رانيا يوسف هو وسعد الصغير وحورية فرغلي .. وأنتي مالك أديها كام ودا مش من حقك وهذا شيء شخصي بيني وبينها عيب تعرفيه". 

علّق الإعلامي نزار الفارس، على رقصته مع الفنانة حورية فرغلي، وأنها تعمد فعلها من أجل التريند حتى لو كان هذا الأمر على حساب فنانة تمر بظروف صعبة.

 

وقال الفارس: "حلقتي مع حورية فرغلي كانت جميلة، هي فنانة عظيمة وراقيص.. فين الغلط في حلقة برنامجي معها؟!".

 

وتابع الإعلامي العراقي: "الحلقة مع حورية فرغلي كانت عظيمة وجميلة وحوري أجمل من الحلقة، ولم أرقص معها من أجل ركوب التريند، وما يقال بشأن استغلالي لها لا علاقة له بالحقيقة، هذا كلام إعلام، ذهبت إلى بيتها وهي صديقتي، وأرى أن الكل استمتع بالحلقة، وعندما ذهبت إلى بيتها قالت إنها أحبت الحلقة، هي صديقتي ولا يوجد أي خلاف معها لا أساس له من الصحة". 

 

وقال الإعلامي نزار الفارس، إنّ فكرته عن الإعلام هي أنه رسالة جميلة وراقية حيث يهتم برسم البسمة على الوجوه، "بمعنى أنه من يرى نزار الفارس يجب أن يرى أسئلته حلوة وجميلة ومغايرة".

وأضاف الفارس: "أهتم بأن يستمتع المشاهد بما اقدمه، أما بالنسبة للخناقات مع الضيوف، فإن الخناقات موجودة في كل البرامج".

 

هدف الإعلامي العراقي نزار الفارس
وتابع الإعلامي العراقي: "هدفي أن أمتع المشاهد، فقد صورت 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد خلاف لديّ مع الضيوف، ولكن حدث سوء تفاهم مع البعض وهذا أمر طبيعي

وقال الإعلامي نزار الفارس، إنه صور 200 حلقة تلفزيونية ولا يوجد أى خلاف معه ومع ضيوفه، متحدثا عن مقطع طلب زواجه من الفنانة حورية فرغلي الذى أثار الجدل: “حلقتي معها كانت جميلة وهي فنانة عظيمة وراقية وفين الغلط اللي حصل”.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس: “من قال أني كنت أستغلها وأني واخدها قصة لركوب التريند.. وهذا الكلام من عندك يا بسمة.. وروحتلها للبيت والواقع وكل ده إعلان، وهي حبت الحلقة جدا، وأنا كذلك والمشاهد استمتع بها”.

 

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “حورية فرغلي صديقتي وأي خلاف ما بيني وبينها مفيش.. أما وجهة نظرك يا بسمة أحترمها.. ولكني مش معكي”.

نزار الفارس الإعلامي العراقي نزار الفارس “العرافة الاعلاميه بسمة وهبة بسمة وهبة “العرافة ”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انفجارات تهز دير الزور والبوكمال بسوريا ووقوع قتـ لى ومصابين

بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

عيدية الرئيس للمصريين| قرارات عاجلة من الحكومة قبل عيد الفطر

كم ملك يحضر عند ختم القرآن ؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

أحمد حجازي ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ