إنتي مالك.. بسمة وهبة تلقن نزار الفارس درسا.. ويرد: صعب تستفزيني

رد الإعلامي نزار الفارس، على فيديو إنتقاد الفنانة رانيا يوسف عليه، قائلا: “لم أشعر بأى إهانة.. وهي تقول أني تجاوزت الحدود بأسئلتي وأنا أصلا عملت برومو عبارة عن 60 ثانية ونشرت فقط السؤال الجريء عندها فى الفيسبوك والإنستجرام.. وبعد الحلقة قالتلي أنها عمرها ما هتندم أنها عملت الحوار معي”.

لترد عليه الإعلامية بسمة وهبة، بسبب هروبه من الأسئلة، معقبة: “على فكرة أنت مش هتستفزني أبدا وأنت محضر إجابات بدلوماسية وللهروب.. وأنا عايزة الحقيقة وأنت عايز تضحك وتلف وتدور”.

وأضاف الإعلامي نزار الفارس خلال حواره ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار” مع الإعلامية بسمة وهبة: “رانيا يوسف كانت محترمة معي أشد الإحترام”.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة: “علشان قعدت تعيط وتقول زى ما بتعمل كل مرة وتقولها معييش فلوس وكل فنان قعدت معاه قال كدا”.

وتابع الإعلامي نزار الفارس: “مين اللي قال كدا قاله فى التليفزيون ولو فاكرة أنك تستفزيني بهذه الطريقة صعب.. وأولا أنا معيطتش وأديت أجر رانيا يوسف هو وسعد الصغير وحورية فرغلي .. وأنتي مالك أديها كام ودا مش من حقك وهذا شيء شخصي بيني وبينها عيب تعرفيه".