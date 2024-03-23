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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة.. علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

إمام عاشور| كل ما تود معرفته عن إصابته..تفاصيل

تصدر إمام عاشور مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة  أثناء مباره منتخب مصر و نيوزلندا التي أقيمت في ستاد مصر مساء أمس.

 

في مسلسل كامل العدد .. أسباب الإصابة بـ قرحة الركبة

تصدر مسلسل كامل العدد+1، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد مشهد إصابة نجل دينا الشربيني وشريف سلامة بقرحة الركبة وإجراء عملية.

 

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

تصدرت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج و الفلك، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

 

١٠ علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

تصدرت أميرة ويلز كيت ميدلتون مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان مما جعل الملايين حول العالم يتعاطف معها.

‎ أعلنت كيت ميدلتون في  فيديو مؤثر للغاية أنها تم اكتشاف إصابتها بمرض السرطان أثناء خضوعها لعملية جراحية كبرى في البطن في بداية العام. 

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