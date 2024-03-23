نشرة المرأة والصحة| ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة.. علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر إمام عاشور مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء مباره منتخب مصر و نيوزلندا التي أقيمت في ستاد مصر مساء أمس.

تصدر مسلسل كامل العدد+1، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد مشهد إصابة نجل دينا الشربيني وشريف سلامة بقرحة الركبة وإجراء عملية.

تصدرت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج و الفلك، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

تصدرت أميرة ويلز كيت ميدلتون مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان مما جعل الملايين حول العالم يتعاطف معها.

‎ أعلنت كيت ميدلتون في فيديو مؤثر للغاية أنها تم اكتشاف إصابتها بمرض السرطان أثناء خضوعها لعملية جراحية كبرى في البطن في بداية العام.