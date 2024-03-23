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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

تصدرت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج و الفلك، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

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كشفت ليلي عبد اللطيف في برنامج العرافة المذاع على قناة النهار خلال شهر رمضان، عن مفاجأة غير متوقعة للإعلامية بسمة وهبة.

سألت ليلى عبد اللطيف الإعلامية بسمة وهبة ، هل أنتي عديتي الخمسين عاما من عمرك؟  أكدت بسمة أنها  في أوائل الخمسين .

قالت ليلي عبد اللطيف لـ بسمة وهبة:" أنا شوفت ان فاضلك 20 سنة،  ولكن وردت عليها بسمة بس صحتي وحياتي مابتقولش كده."

تابعت ليلي عبد اللطيف:"اللي عند الله مش عند حدا وده إلهام وهتجوزي ولادك التلاتة وتشوفي ولادهم".

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