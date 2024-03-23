ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

تصدرت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج و الفلك، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

كشفت ليلي عبد اللطيف في برنامج العرافة المذاع على قناة النهار خلال شهر رمضان، عن مفاجأة غير متوقعة للإعلامية بسمة وهبة.

سألت ليلى عبد اللطيف الإعلامية بسمة وهبة ، هل أنتي عديتي الخمسين عاما من عمرك؟ أكدت بسمة أنها في أوائل الخمسين .

قالت ليلي عبد اللطيف لـ بسمة وهبة:" أنا شوفت ان فاضلك 20 سنة، ولكن وردت عليها بسمة بس صحتي وحياتي مابتقولش كده."

تابعت ليلي عبد اللطيف:"اللي عند الله مش عند حدا وده إلهام وهتجوزي ولادك التلاتة وتشوفي ولادهم".