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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إمام عاشور| كل ما تود معرفته عن إصابته..تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

تصدر إمام عاشور مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة  أثناء مباره منتخب مصر و نيوزلندا التي أقيمت في ستاد مصر مساء أمس.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور  في مباراة  منتخب مصر و نيوزيلندا.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".

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 وفي هذا السياق نعرض لكم فيما يلي كل ما تود معرفته عن خلع الكتف بعد إصابة إمام عاشور

يقوم مقدم الرعاية الصحية بفحص المنطقة المصابة بحثًا عن الألم أو التورم أو التشوه ويتحقق من وجود علامات إصابة الأعصاب أو الأوعية الدموية، يمكن للأشعة السينية لمفصل الكتف أن تظهر الخلع وربما تكشف عن عظام مكسورة أو أضرار أخرى في مفصل الكتف.

 

علاج خلع الكتف 
قد يشمل علاج خلع الكتف ما يلي:

-  تساعد بعض المناورات اللطيفة في إعادة عظام الكتف إلى موضعها، اعتمادًا على مقدار الألم والتورم، يمكن إعطاء مرخيات العضلات أو المهدئات، أو في حالات نادرة، التخدير العام قبل تحريك عظام الكتف، عندما تعود عظام الكتف إلى مكانها، من المفترض أن يتحسن الألم الشديد على الفور تقريبًا.


-جراحة، قد تساعد الجراحة أولئك الذين يعانون من ضعف مفاصل الكتف أو الأربطة والذين يعانون من خلع متكرر في الكتف على الرغم من تقويتها وإعادة تأهيلها، في حالات نادرة، قد تتطلب الأعصاب أو الأوعية الدموية التالفة إجراء عملية جراحية، قد يقلل العلاج الجراحي أيضًا من خطر الإصابة مرة أخرى لدى الرياضيين الشباب.


-الشلل، بعد الرد المغلق، فإن ارتداء جبيرة أو حمالة خاصة لبضعة أسابيع يمكن أن يمنع الكتف من الحركة أثناء الشفاء.
-دواء، قد يوفر مسكن الألم أو مرخيات العضلات الراحة أثناء شفاء الكتف.


-إعادة تأهيل، عندما لا تكون هناك حاجة إلى الجبيرة أو المعلاق، يمكن لبرنامج إعادة التأهيل أن يساعد في استعادة نطاق الحركة والقوة والثبات لمفصل الكتف.


-من المحتمل أن يتحسن خلع الكتف البسيط إلى حد ما دون تلف الأعصاب أو الأنسجة الرئيسية خلال بضعة أسابيع، من الضروري الحصول على نطاق كامل من الحركة دون ألم واستعادة القوة قبل العودة إلى الأنشطة العادية، قد يؤدي استئناف النشاط بعد وقت قصير جدًا من خلع الكتف إلى إصابة مفصل الكتف مرة أخرى.

المصدر: mayoclinic

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