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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في مسلسل كامل العدد .. أسباب الإصابة بـ قرحة الركبة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

تصدر مسلسل كامل العدد+1، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد مشهد إصابة نجل دينا الشربيني وشريف سلامة بقرحة الركبة وإجراء عملية.

وعقب الانتهاء من الحلقة، بحث الكثير من الأشخاص على مؤشر البحث جوجل عن مرض قرحة الركبة وما أعراض والأسباب التي تؤدي للإصابة به.

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اسباب قرحة الركبة

تشمل أسباب تقرحات الركبة ما يلي وفقا لموقع times of India:

القصور الوريدي المزمن: يحدث القصور الوريدي المزمن عندما تسمح الصمامات الخاطئة في أوردة الساق للدم بالتدفق للخلف إلى الساق حيث يتجمع. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم في أوردة الساق، فقد تنفجر الأوعية الدموية الصغيرة ( الشعيرات الدموية )، مما يسبب الالتهاب والحكة وجفاف الجلد. تتطور تقرحات الساق عندما ينفتح الجلد .

مرض السكري: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مرض السكري إلى تكوين رواسب دهنية داخل الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تضييقها. انخفاض تدفق الدم يمكن أن يسبب تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي السكري . مع هذه المشاكل العصبية، قد لا تتمكن من الشعور بقرحة الساق أو معرفة وجودها. كما يؤدي مرض السكري إلى إبطاء عملية التئام الجروح.

مرض الشريان المحيطي (PAD): تتسبب هذه الحالة في تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين ( تصلب الشرايين ). تصبح الأوعية الدموية في الساق ضيقة، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية. يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى إبطاء شفاء قرح الساق. الأشخاص المصابون بداء السكري هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان المحيطي.

ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن وغير الخاضع للسيطرة (ارتفاع ضغط الدم) قرحة مؤلمة للغاية في أسفل الساق تسمى قرحة مارتوريل. يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ضيق الشعيرات الدموية في الجلد، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم عن الجلد. يمكن أن يموت الجلد ويشكل قرحة في الساق.

قرحة الركبة ارتفاع مستويات السكر الاعتلال العصبي الاستحمام بالماء الساخن الترسبات الدهنية الشعيرات الدموية القصور الوريدي المزمن المشاكل العصبية تصلب الشرايين

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في مسلسل كامل العدد .. أسباب الإصابة بـ قرحة الركبة


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