تحذير.. الاستحمام بالماء الساخن في الصيام يصيبك بهذه الأمراض

أصدر علماء تحذيرا بشأن مخاطر الاستحمام بالماء الساخن، والذي يقولون إنه قد يكون قاتلا خاصة وقت الصيام، لأن الجسم يكون جافا بعض الشيء.

وفقاً لتقرير جديد، فإن الاستحمام بالماء الساخن كل يوم يمكن أن يجرد الشعر والبشرة من زيوتها الطبيعية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وحكه وشعره الهش وأطرافه المتقصفة.

ويحذر التقرير وفقا لموقع اكسبريس البريطاني، أيضًا من أن "الحالات مثل الأكزيما أو الصدفية يمكن أن تتفاقم بشكل كبير بعد الاستحمام بالماء الساخن أثناء الصيام".

ويوضح أن الحرارة الشديدة يمكن أن تزيد من التهيج والالتهاب، ما يؤدي إلى تفشي المرض وعدم الراحة بشكل أكبر.

علاوة على ذلك، فإن الماء الساخن بشكل مفرط يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، وهذا أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا، والذين قد يفقدون وعيهم ويظلون غير مكتشفين أثناء الاستحمام، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار.

وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية معينة، يمكن أن يسبب هذا الانخفاض في ضغط الدم الدوخة أو الدوار، ما يزيد من خطر السقوط أو الإصابات الأخرى أثناء الاستحمام وقت الصيام.

ويؤدي الجمع بين إجهاد القلب والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم إلى زيادة خطر الإغماء بشكل كبير.