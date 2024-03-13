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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اشربها في السحور .. 5 مشروبات تقضي على صداع الصيام نهائيا

الصداع
الصداع

يعاني الكثير من الأشخاص من صداع الصيام خلال الساعات الأولى من نهار رمضان، وذلك بسبب تغيير بعض العادات في الروتين اليومي مثل عدم شرب الكافيين المعتاد عليها كل يوم.

قد يكون الصداع أثناء الصيام مرتبطًا بنقص السكر في الدم أو الجفاف وانسحاب الكافيين، إذا كنت تشرب الكافيين بانتظام خلال أيام عدم الصيام، فقد يكون من المفيد الحد من استخدام الكافيين في الأسابيع التي تسبق بدء الصيام، تأكد أيضًا من حصولك على رطوبة جيدة قبل البدء بفترة الامتناع عن الماء والسوائل الأخرى.

ويبحث بعض الأشخاص وخاصة الرجال على طرق للتخلص من صداع الصيام دون تكاليف وفي اسرع وقت.

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مشروبات تخلصك من صداع الصيام

كشفت الدكتور رنا عامر استشاري التغذية، عن 5 مشروبات تساعدك في التخلص من الصداع نهائيا.

واوضحت استشاري التغذية المشروبات في فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وهي كالاتي

1- كوب ماء مع بذور الشيا.

2- الشاي الأخضر.

3- اللبن.

4-الماء.

5- النعناع.

الصداع صداع الصيام بذور الشيا الكافيين أدوية الصداع

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