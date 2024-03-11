أكلة المصريين الأولى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المحشي بعد الصيام؟

المحشي من أشهر الاكلات التي تقدم على مائدة الطعام في أول أيام رمضان، حيث تطهيه الأمهات بجميع أنواع، وتقدمه في الولائم الكبيرة، ولكن من المعروف أنه له أضراره وفوائده.

وفي هذا التقرير نستعرض ماذا يحدث بالجسم عند تناول المحشي بعد يوم طويل من الصيام.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المحشي بعد الصيام ؟

وفقا لموقع health clinic، أن المحشي يحتوي على الكثير من الألياف والمعادن خاصة محشي الباذنجان والفلفل والكوسة لأنهم من الخضروات المفيدة للجسم.

المحشي يمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد يوم طويل من الصيام والإرهاق، ولكن حتى تحصل على فوائده يجب بدء وجبة الإفطار بالشوربة والسلطة أولا.