لا تتناول هذه الأطعمة في السحور.. هتزود عطشك

تعد وجبة السحور هي أهم وجبة في يوم الصائم، فهو يتيح لك أن يكون لديك مصدر طاقة ليوم الصيام، وله بركات كثيرة، لذلك يجب اتباع نظام غذائي سليم حتى لا تشعر بالتعب أو العطش.

لذا، إذا كنت تخطط للصيام خلال هذا الشهر المبارك، فما هي بعض النصائح والحيل التي تساعد على مكافحة الجوع وانخفاض الطاقة والجفاف؟، تعرف عليها خلال التقرير التالي وفقا لموقع health clinic.

الأطعمة المالحة

لا يمكن للملح أن يرفع ضغط الدم فحسب، بل يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء النهار. تشمل الأطعمة المالحة الشائعة التي يتم تناولها في السحور المعكرونة سريعة التحضير والأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والأجبان المالحة مثل جبن الحلومي والمخللات.

حاول رش كمية أقل من الملح على طعامك وقارن بين العلامات التجارية للأطعمة المعبأة لمعرفة أيها يحتوي على كمية أقل من الملح.

الأطعمة الدهنية

الدهون ضرورية في نظامنا الغذائي، ومع ذلك، فإننا غالبًا ما نستهلك أنواعًا خاطئة من الدهون وبكميات كبيرة جدًا، تحظى الأطعمة المقلية بشعبية كبيرة في وجبة السحور؛ من المعجنات المقلية إلى الفلافل إلى رقائق البطاطس الساخنة القديمة، الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي يتم تناولها عادة على السحور، هي الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الجبن والزبدة واللحوم المصنعة.

تسبب هذه الأطعمة حرقة المعدة، وتفاقم الارتجاع الحمضي والالتهاب، وتحتوي على كميات كبيرة جدًا من السعرات الحرارية، لذلك من الشائع أن يزيد وزن الأشخاص خلال شهر رمضان

الحلويات

من الممارسات الشائعة خلال شهر رمضان تناول الحلويات مثل القطايف أو الفطائر المنقوعة في الشراب لتناول وجبة الفجر. على الرغم من أن هذه الحلويات مليئة بالطاقة، أي السعرات الحرارية، إلا أنها لا تبقيك نشيطًا طوال اليوم وغالبًا ما تجعلك تشعر بالخمول بشكل لا يصدق بعد ساعة أو ساعتين فقط من السحور. وذلك لأن هذه الأطعمة تحتوي على سكريات بسيطة تطلق الطاقة بسرعة كبيرة وخلال فترة زمنية قصيرة.

كما أنها ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الأنسولين مما يجعلك تشعر بالتعب