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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح للمرضعات عند صيام رمضان .. افطري في هذه الحالات

المرضعات
المرضعات

تفضل بعض السيدات المرضعات الصيام وعدم الافطار في شهر رمضان خاصة عند إتمام أطفالهن الشهور الاولى من العمر، ولكن يجب اتخاذ هذه الخطوة تحت إشراف الطبيب.

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نصائح للمرضعات عند صيام رمضان

وفقا لموقع اكسبرس البريطاني، يوجد بعض النصائح التي يجب أن تتبعها المرضعات عند الصيام منها:

- شرب الكثير عند الإفطار، ولكن ليس كثيرًا بحيث لا يكون لديك مساحة للطعام، فالحصول على ما يكفي من السعرات الحرارية مهم أيضًا.

- لا تفوت وجبة السحور لأن جسمك سيحتاج إلى تخزين أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية - اضبط المنبه إذا لزم الأمر.

- بما أن هناك بعض الأدلة على أن الصيام يمكن أن يؤثر على مستويات بعض العناصر الغذائية في حليب الثدي (الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم)، فمن المهم تناول الطعام بشكل جيد، وربما تناول مكملات الفيتامينات للأمهات المرضعات.

- حافظ على برودة جسمك واسترح قدر المستطاع خلال النهار. قد تجدين أنه من المفيد أن تأخذي قيلولة عندما يفعلها طفلك.

- إذا بدأت تلاحظ علامات الجفاف (الصداع، أو الشعور بالعطش، أو الشعور بالدوار أو الإغماء)، فافطر بشرب الماء، ومن الأفضل إضافة بعض السكر والملح، لترطيب جسمك بسرعة.

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