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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رغم فوائده .. الزبادي مضر عند تناوله بهذه الطريقة | تحذير

الزبادي
الزبادي

الزبادي من أبرز الأطعمة التي يجب أن تقدم في وجبة السحور، وذلك لغناه بقيم غذائية عالية، وفوائد صحية لا غنى عنها.

ووفقا لموقع health، يتم صنع الزبادي عن طريق تخمير الحليب، ويمكن أن تشمل الفوائد الصحية تعزيز صحة العظام والمساعدة على الهضم.

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تحتوي بعض أنواع الزبادي على بكتيريا حية نشطة تعرف باسم البروبيوتيك، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

منتجات الزبادي التي تخضع للمعالجة الحرارية لا تحتوي على بكتيريا نشطة، مما يقلل من الفوائد الصحية، ومن الأمثلة على ذلك الزبيب المغطى بالزبادي.

ويحتوي الزبادي على الكالسيوم والفيتامينات B6 و B12 والريبوفلافين والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

متى يكون الزبادي ضارًا بالنسبة لك؟

ليست كل أنواع الزبادي صحية، يمكن أن تكون المنتجات التي لا تحتوي على سكر مضاف أو إضافات غير ضرورية إضافة صحية للنظام الغذائي، ولكن بعض المنتجات تحتوي على كميات عالية من السكر المضاف ومكونات أخرى قد لا تكون مفيدة.

يمكن أن يكون الزبادي الطبيعي طعامًا منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالعناصر الغذائية ومليئًا بالبروتين.

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