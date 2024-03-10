من إتمام السادس.. أكلة غير متوقعة تمنع الأنيميا عند الرضع

تبحث الأمهات على أكلات لتقديمها للأطفال من إتمام الشهر السادس وهو العمر الذي يبدأ فيه الطفل تناول الطعام المهروس بجانب حليب الأم أو الحليب الصناعي.

ونصح الدكتور حاتم فاروق استشاري تغذية الأطفال، بتقديم كبد الدجاج للأطفال عند إتمام الشهر السادس، خاصة للأطفال الضعيفة بدنيا.

وقال فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «فوايد كبد الدجاج للاطفال كتيرة ومهمة جدا، الكبد مليان بالفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على نموهم بشكل كويس».

وتابع استشاري التغذية أن كبدة الدجاج تحتوي على الحديد اللي بيساعد على تقوية جهاز المناعة ومنع الأنيميا، وتساعدهم على تطوير الدماغ وتحسين الذاكرة.