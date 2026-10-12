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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير قانوني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة رونالدو بعد أزمة منتخب البرتغال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

أثار الخبير القانوني البرتغالي لوسيو كوريا، جدلًا؛ بشأن العقوبة المحتملة ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على خلفية مغادرته معسكر منتخب البرتغال.

واعتبر أن العقوبة المتوقعة لا تتناسب مع خطورة الواقعة، ومثيرًا تساؤلات حول اقتصار الإيقاف على المشاركات الدولية دون مباريات اللاعب مع ناديه.

ووفقًا لما أورده موقع «SIC Notícias» البرتغالي، أُحيلت القضية إلى المسار التأديبي العاجل، في الوقت الذي لم يُعلن فيه عن صدور قرار نهائي بشأن الواقعة حتى الآن.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد فتحت تحقيقًا تأديبيًا بحق رونالدو، وقررت إيقافه احترازيًا لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية.

عقوبة رونالدو المحتملة بعد أزمة منتخب البرتغال

وأوضح التقرير أن اللوائح قد تسمح بفرض عقوبة إيقاف تتراوح بين شهر و6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 500 و1020 يورو، في حالات الغياب عن أنشطة المنتخب أو مغادرتها دون مبرر مقبول.

وأشار التقرير إلى أن اعتراف رونالدو بالخطأ وتقديمه اعتذارًا؛ قد يسهمان في تخفيف العقوبة المحتملة، لتتراوح مدة الإيقاف في هذه الحالة بين 15 يومًا و3 أشهر.

وتظل هذه المدد احتمالات تستند إلى اللوائح التأديبية، وليست عقوبة نهائية معلنة بحق قائد المنتخب البرتغالي.

وانتقد لوسيو كوريا، المحامي وأستاذ القانون الرياضي، العقوبة المحتملة، قائلًا: «بالنظر إلى الوقائع التي أُبلغ عنها وأهميتها الرياضية، فإن العقوبة سخيفة، على أقل تقدير».

لماذا أثار إيقاف رونالدو مع المنتخب الجدل؟

ولم يقتصر اعتراض الخبير القانوني على مدة الإيقاف المتوقعة، بل امتد إلى عدم تطبيق العقوبة على مشاركات رونالدو مع النصر السعودي، واقتصار الإجراءات على مشاركاته مع منتخب البرتغال.

وقال كوريا: «ما يبدو لي خطيرًا للغاية، ولم يحدث من قبل، هو عدم إيقاف اللاعب على مستوى النادي أيضًا»، محذرًا من أن هذا النهج قد يثير تساؤلات بشأن آلية تطبيق العقوبات في الحالات المشابهة مستقبلًا.

وفي المقابل، أبدى بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، رغبته في عودة رونالدو إلى صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن القضية يعود إلى الجهات المختصة داخل الاتحاد.

وبذلك، يبقى مستقبل القضية التأديبية لرونالدو مرهونًا بنتائج التحقيقات والقرار النهائي للاتحاد البرتغالي، وسط جدل بشأن مدة العقوبة المحتملة ونطاق تطبيقها، وما إذا كانت ستقتصر على المشاركات الدولية أم ستشمل مباريات اللاعب على مستوى الأندية.

رونالدو البرتغال النصر السعودي

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