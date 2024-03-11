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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

4 أبراج تحب اللمة والعزومات في أول يوم رمضان.. أنت منهم؟

ابراج تحب العزومات
ابراج تحب العزومات

رمضان بيحب اللمة، شعار يرفعه الكثير من الأشخاص، فهم يميلون إلى التجمعات والاحتفالات ولا يرغبون في تناول الطعام اول ايام رمضان بمفردهم.

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج التي تحب العزومات اكثر من غيرها.

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برج الأسد 

إنهم يحبون حضور أكبر عدد ممكن من التجمعات الاجتماعية لأنهم يرون الحياة كشيء للاحتفال به، لذا، لن تكون مفاجأة إذا وجدوا شخصًا يستحق المعرفة هناك. 

برج الحمل

برج الحمل يحب الاحتفال، إنهم مفعمون بالحيوية، ومليئون بالحياة، ويعرفون كيفية الحفاظ على استمرار أي سهرة. لن تكون صدمة إذا وجدوا شخصًا يتفاعلون معه بشكل طبيعي في إحدى الحفلات. 

برج القوس

انهم أناس متحمسون واجتماعيون بشكل لا يصدق، ليس لديهم مشكلة في التحدث مع من يأتي في طريقهم، إنهم في أفضل حالاتهم وأكثرهم حرية، مما قد يجذب شخصًا يستمتع بأجوائهم.

برج الدلو

 إنهم متحدثون رائعون وسيستمعون إلى ما تريد قوله، مما قد يقودهم إلى شخص يمكنهم التحدث معه لساعات.

الأبراج برج الدلو برج الحمل برج القوس برج الأسد القوس

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