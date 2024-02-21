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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 : تجنب المشاكل الخطيرة

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 

كن دبلوماسياً في حياتك العاطفية لتجنب المشاكل الخطيرة، أدائك سيفوز بالإدارة، تعامل مع الشؤون المالية بعناية بينما تكون الصحة جيدة هذا الأسبوع.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

قد يحدث سوء تفاهم بينك وبين الحبيب ولكن التواصل المفتوح سيحل المشكلات، لا تدع المشكلات البسيطة تخرج عن نطاق السيطرة ويجب عليك حل الأمور في أسرع وقت ممكن، قم دائمًا بتقدير الشريك وتوفير المساحة المناسبة للحبيب في الحياة الرومانسية. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 سيشهد بعض سكان برج الدلو التهابات مرتبطة بالجلد، ومشاكل متعلقة بالحلق، والحمى الفيروسية، هذا الأسبوع مناسب لإجراء العمليات الجراحية، يمكنك تحديد الموعد. 

توقعات برج الدلو مهنيا 

ستتصل بك الشركات الجديدة لتحديد موعد لمقابلات العمل التي قد تقوم بمسحها أيضًا، يمكن أن تكون هناك مشاكل بسيطة داخل الفريق بشأن جوانب معينة من المشروع وتحتاج إلى أخذ زمام المبادرة لتسوية الأمر. 

 ‏توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

قد يواجه بعض الطلاب وقتًا عصيبًا ماليًا حيث قد يقوم الآباء بتقنين مصروفهم الجيبي، سيشهد المتداولون عوائد جيدة من الشركات المرتبطة بالأزياء والتصنيع والخدمات المصرفية والأدوية والنقل.

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