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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 2 مارس 2024: إجازة رومانسية

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم السبت 2 مارس 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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حظهم وحش.. 4 أبراج تعاني صحيا وماديا في مارس 2024

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

توقعات برج الحمل وحظك اليوم السبت 2 مارس 2024 

ستكون تجريبيًا في العلاقة اليوم، المسؤوليات المهنية الجديدة تضمن نموًا وظيفيًا أفضل، كلاهما والثروة الصحية ستكون جيدة اليوم.

توقعات برج الحمل صحيا 

قد يعاني كبار مواليد برج الحمل من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل متعلقة بالرئة ومن المهم استشارة الطبيب، يجب أن تكون حذرًا بشأن نظامك الغذائي وتتجنب تناول الكحول والتبغ، قد تشعر أيضًا بألم في حلقك. 

توقعات برج الحمل مهنيا

على الرغم من جدول أعمالك المزدحم، ستنجح في إنجاز جميع المهام الموكلة إليك اليوم، أثناء وجودك في اجتماع الفريق، عبر عن أفكارك بحرية، الاستفادة من مهارة الاتصال أثناء التفاوض مع العميل.  

برج الحمل اليوم عاطفيا

كن حذرًا أثناء قضاء الوقت معًا ولا تدخل في محادثات غير سارة. ستكون هناك خلافات بسيطة، ومع ذلك، سوف تقوم بتسويتها دون الكثير من الضجة، من الجيد اليوم أيضًا التخطيط لقضاء إجازة رومانسية أو عطلة نهاية الأسبوع لتقوية الترابط. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

سوف تستثمر بعض الإناث في عقار أو مركبة، قد يُطلب منك أيضًا دفع الرسوم الدراسية للأطفال الذين يدرسون في الخارج، النصف الثاني من اليوم جيد لتسوية نزاع مالي قديم مع صديق.

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