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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 1 مارس 2024: دعم من زوجتك

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 1 مارس 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024: فرص تطرق بابك

توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 1 مارس 2024

سواء في المكتب أو في علاقتك، لن يزعجك أي زوبعة خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، ستأتي الثروة من خلال السماح لك بوضع خطط استثمارية ذكية، صحتك أيضًا سليمة اليوم.

توقعات برج القوس في الحب 

سيجد بعض مواليد برج القوس أن علاقة الحب سامة، ومن الأفضل أن تخرج منه اليوم، ترى أنثى القوس المتزوجة أن تدخل شخص ثالث في الحياة الزوجية أمر مزعج. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا أثناء المشاركة في رياضات المغامرة بما في ذلك ركوب الدراجات الجبلية والمشي لمسافات طويلة، سيعاني بعض كبار السن من مشاكل في التنفس وستكون هناك حاجة إلى رعاية طبية.

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

  سيجد بعض المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك متخصصي تكنولوجيا المعلومات، فرصًا للانتقال إلى الخارج، رجال الأعمال الذين يطمحون إلى إطلاق مشاريع جديدة أو التوسع في الأراضي الأجنبية سيشهدون النجاح.   

توقعات  برج القوس 2024

 ستزداد ثروتك اليوم حيث قد تفوز بممتلكات أجدادك، يمكنك أيضًا الحصول على دعم مالي من زوجتك، سيتم تسوية جميع المستحقات المعلقة اليوم، وسيحصل بعض مواليد برج القوس الذين يعملون في التجارة على قرض مصرفي.

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