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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024: مشكلات صحية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 فبراير 2024 

 تحلى بموقف إيجابي وهذا سوف ينعكس في حياتك العاطفية، اغتنم كل فرصة في المكتب لإثبات إمكاناتك، تعامل مع الثروة بعناية بينما توجد أيضًا مشكلات صحية بسيطة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

سترى احتكاكًا جديدًا في النصف الأول من اليوم، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن علاقة الحب سوف تتأثر بشدة، التعامل مع هذه الأزمة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، قد تواجه بعض النساء المتزوجات مشاكل تتعلق بأسرة الزوج.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب مواليد برج العقرب الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالقلب بمضاعفات وسيحتاجون أيضًا إلى دخول المستشفى، احرص على عدم تفويت الأدوية اليوم، يعاني بعض كبار السن من آلام في المفاصل، ومن المهم أيضًا تحقيق التوازن المناسب بين العمل والحياة.

برج العقرب مهنيا

 سوف يرى المصرفيون والمهندسون المعماريون والطهاة ومتخصصو الرعاية الصحية والمهندسون الميكانيكيون فرصًا في الخارج، كن مبتكرًا في اجتماعات الفريق وسينجح هذا مع العملاء المثيرين للإعجاب. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تحتاج إلى سداد جميع المستحقات اليوم والتأكد من وجود ما يكفي من المال في الخزانة، ستكون هناك نفقات صحية بسيطة ولكن ذلك لن يؤثر على الوضع المالي.

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