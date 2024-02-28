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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 : فرص تقدم

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024

 تعمل الموجات الكونية على إثارة وعيك الذاتي وتثير أحداثًا غير متوقعة يمكن أن تؤثر على علاقاتك وحياتك المهنية وأموالك وصحتك، فرص النمو والتقدم وفيرة. 

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 إذا كنت عازبًا، فاستعد للقاء شركاء محتملين يمكنهم تغيير مفهومك عن الحب، حان الوقت لارتداء قلب الأسد الشجاع والسماح له بتوجيه حياتك العاطفية 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

يمكن للأنشطة التأملية مثل التأمل واليوجا أن تفعل المعجزات لتخفيف التوتر العقلي، هذا الأسبوع هو الوقت المناسب للزئير بصوت عالٍ، وإظهار رغباتك، وتضخيم هالتك الإيجابية.. 

برج الاسد مهنيا

 في عملك، حاول دمج وجهات نظر وتقنيات جديدة، إنه الأسبوع المثالي لإعادة تقييم الأهداف المهنية وربما رسم مسارات مهنية جديدة، لا تخف من التجربة.  

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

سيكون هذا اليوم مثمرًا، أولئك الذين لديهم مقابلات عمل مقررة اليوم يمكنهم حضورها بثقة، ستتاح للفنانين والرسامين والموسيقيين والمؤلفين والممثلين فرص لعرض مواهبهم. . 

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