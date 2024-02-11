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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024: اعرض مواهبك

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024

قم بتسوية المشكلات المتعلقة بالحب مع الشريك وأيضًا مواجهة التحديات الجديدة بثقة في المكتب، أنت جيد من حيث المال والصحة أيضًا

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ستواجه بعض الإناث مشاكل في المنزل، قد لا يتفق كبار السن مع علاقتك وحتى خطتك للزواج قد تكون في مأزق، التعامل مع هذه الأزمة بطريقة دبلوماسية، يتمتع برج الأسد العازب بفرصة كبيرة للقاء شخص جديد.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

قد تكون عدوى الحلق والسعال والعطس والصداع من الاضطرابات الرئيسية في اليوم، قد تصاب الإناث أيضًا باضطرابات نسائية.

برج الاسد مهنيا

احرص على الابتعاد عن سياسات المكتب اليوم، ستتم الموافقة على مفاهيمك من قبل الإدارة وسيساعد ذلك أيضًا على النمو بشكل احترافي، لن تتم مكافأة بعض مواليد برج الأسد الذين يعملون في مجالات الهندسة والميكانيكا والضيافة كما هو متوقع.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

سيكون هذا اليوم مثمرًا، أولئك الذين لديهم مقابلات عمل مقررة اليوم يمكنهم حضورها بثقة، ستتاح للفنانين والرسامين والموسيقيين والمؤلفين والممثلين فرص لعرض مواهبهم. 

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