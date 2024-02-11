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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024: حل نزاع مالي

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024

 

استمتع بعلاقة رائعة حيث تتشاركان المشاعر وتقضيان الوقت، كن مجتهدا في عملك وكن ناجحا، سوف تكون أيضًا خاليًا من الأمراض الخطيرة.

 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 



كن هادئًا في اجتماعات المكتب ولا توجه أصابع الاتهام إلى الموظفين، سوف يلومك زميل كبير غير سعيد في العمل أو يثير أصابع الشك حول جودة العمل.  

برج الميزان اليوم عاطفيا

فاجئ شريكك بالهدايا اليوم وخطط أيضًا لقضاء إجازة، قد ترى تطورات إيجابية في الحياة العاطفية، الجزء الثاني من اليوم جيد لتعريف الحبيب بالعائلة، قد تحمل الإناث من السكان الأصليين اليوم ويتعين على مواليد برج الميزان العازبات توخي الحذر أثناء قضاء وقت رومانسي مع حبيبهن.

برج الميزان اليوم صحيا

إن تغذية جسمك بنظام غذائي متوازن سيساعد في تجنب المشاكل الصحية، ستنشط التمارين البدنية المنشطة أو اليوجا التصالحية أو التأمل الهادئ حواسك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تأكد من أنك مستعد ماليًا لتولي أدوار جديدة، قد تتلقى بعض مواليد الميزان مستحقات معلقة منذ فترة طويلة في الجزء الثاني من اليوم، سيتم حل النزاع المالي مع أحد الأشقاء، مما يجلب سببًا للابتسام.

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