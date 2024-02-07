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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج لا تحب هدايا عيد الحب.. أنت منهم؟

الابراج
الابراج

تشعر بعض علامات الأبراج أن فهم علاقتهم هو مفتاح العلاقة الجيدة، لذلك، فإنهم يقدرون الوقت الجيد أكثر من الهدايا المادية في عيد الحب.

في عصر الرومانسية الجذابة، هناك طرق متعددة للتعبير عن الحب وتلقيه، ومن المثير للاهتمام أن بعض مواليد الأبراج تفضل قضاء وقت طويل على الهدايا البراقة عندما يقعون في حب شخص ما. 

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برج الجدي

مواليد الجدي طموحون وموجهون نحو الأهداف، لكنهم أيضًا يقدرون التقاليد والاستقرار في العلاقات، إنهم يقدرون الوقت الجيد الذي يقضونه مع شركائهم ويستمتعون ببناء أساس قوي يعتمد على الثقة والاتصال العاطفي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الوقت مورد محدود وثمين. 

برج الثور

في حين أن أفراد برج الثور يقدرون الرفاهية والراحة، فإنهم يقدرون أيضًا الاستقرار والأمان في علاقاتهم، إنهم يستمتعون بقضاء وقت ممتع مع شركائهم، سواء كان ذلك من خلال الأنشطة المشتركة أو مجرد التواجد مع بعضهم البعض، في قلب علاقتهما الرومانسية يكمن تقدير عميق للجوانب غير الملموسة للحب. 

برج الحمل 

برج الحمل معروف برغبته في العلاقة الحميمة في العلاقات، إنهم يقدرون قضاء وقت ممتع مع أحبائهم ويقدرون الرعاية والتواصل العاطفي فوق الممتلكات المادية، في جوهرهم، هؤلاء الأفراد يحبون الانخراط في محادثات محفزة فكريا. 

برج الجوزاء

هؤلاء الأفراد رومانسيون ومتعاطفون للغاية، إنهم يتوقون إلى التقارب العاطفي والمحادثات الهادفة مع شركائهم، غالبًا ما يعطون الأولوية لقضاء الوقت معًا وإنشاء ذكريات مشتركة على تلقي الهدايا، علاوة على ذلك، فإنهم يرون أن رغبتهم في الحصول على الوقت أكثر من الهدايا تؤكد تحولًا أساسيًا.

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