طريقة عمل الفول المدمس في سحور أول يوم رمضان | أسرار المطاعم

الفول من الأكلات الأساسية على مائدة السحور في أيام رمضان الكريم، نظرا لأنه ملئ بالفيتامينات والمعادن، وأيضا لأنه أكلة مشبعة.

وقدمت الشيف مروة الشافعي، اسرار فول المدمس في البيت بطريقة المطاعم، لأن السيدات والأمهات تبحث عنه بطريقة كبيرة بالتزامن مع أول ليالي شهر رمضان المبارك.

اسرار طريقة عمل الفول المدمس

1- اختيار حبات الفول الفاتح.

2- نقع الفول 8 ساعات ثم شطفه جيدا.

3- ثم وضع الفول في الدماسة الخاصه به.

4- نضع على الفول طماطم وبصلة وجزرة مبشورة ومعلقة صغيرة كركم وعصير ليمون ونزود مياه ساخنة ونرفعهم على النار .

5- نترك الفول مع المكونات للغليان ثم تهدئة النار وترك الفول ثم نزود ماء ساخن عند الحاجة.

6- وفي نصف التسوية هنضيف نصف كوب عدس اصفر ونصف كوب فول مدشوش.