جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

بدأت المطاعم تنشر قائمة الحلويات الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا، وتداول رواد التواصل الاجتماعي بعض الافتكاسات التي لها علاقة بالحلويات وسخر البعض منها.

افتكاسات حلويات رمضان 2024

ونستعرض في هذا التقرير أبرز افتكاسات حلويات رمضان 2024

1- صوابع جيجي

من أبرز افتكاسات حلويات رمضان 2024 هي صوابع جيجي وهي البديل الجديد لصوابع زينب، ولكن سخر منها المتابعين بطريقة كبيرة.

صوابع جيجي

2- كنافة بالفراولة

تداول رواد السوشيال ميديا صور لطبق كنافة بالفراولة وعلق « بدأنا نلعب في الثوابت، طول عمرنا بناكلها بالمانجه ايه اللي جاب الفراولة للكنافة».

كنافة بالفراولة

3- طاقية السلطان

كما تصدرت حلوى طاقية السلطان الترند خلال الفترة الماضية لذلك أصبحت تتصدر قائمة الحلويات الشهيرة في رمضان.

طاقية السلطان

4- قطايف بان كيك

كما تغيرت شكل القطايف التقليدية إلى شكل اخر يشبه البان كيك ويمكن تقديمها بصوص الشوكولاته او الفستق أو اللوتس.