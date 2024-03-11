تحذير.. الإفطار على التدخين يصيبك بأمراض خطيرة

يلجأ بعض الرجال إلى التدخين على الإفطار بعد صيام يوم طويل في رمضان، وهو ما قد يؤثر التدخين على الجسم بأكمله، مما يزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب وانتفاخ الرئة وسرطان الرئة.

ووفقا لموقع Times of India يمكن أن يؤدي التدخين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وعدة أنواع من سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة وسرطان الأمعاء وزوائد القولون.

مخاطر التدخين على معدة فارغة

ومن المعروف أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطانات البنكرياس والمعدة والفم والكبد والمستقيم والقولون والمريء، ويمكن أن يسبب حالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD.

أمراض الكبد

ومن المعروف أن أمراض الكبد مثل تليف الكبد الصفراوي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD، وهي حالة تترسب فيها الدهون في الكبد) تتفاقم بسبب التدخين.

حرقة المعدة

حرقة المعدة هي الشعور بألم أو تهيج في الصدر بسبب الارتجاع، أي عندما يتدفق الطعام الحمضي شبه المهضوم في المعدة عائداً إلى المريء، يساعد حمض المعدة على هضم الطعام ولكنه لا يؤثر بشكل مباشر على المعدة؛ إلا أن المريء معرض للخطر من هذه الأحماض.

مرض كرون

ويكون خطر الإصابة بمرض كرون أعلى لدى المدخنين السابقين والحاليين مقارنة بالأفراد الذين لم يدخنوا مطلقًا، ومرض كرون هو حالة التهابية معوية تسبب الألم والتهيج في الجهاز الهضمي.

ويمكن أن يؤثر هذا المرض على أي منطقة من الجهاز الهضمي، ويتأثر الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة بشكل متكرر وقد يؤدي إلى الإسهال والألم. وقد تنشأ مضاعفات مثل انسداد الأمعاء وإصابة الأنسجة المجاورة بتقرح الغشاء المخاطي المعوي من مرض كرون.