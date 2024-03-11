عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير.. الإفطار على التدخين يصيبك بأمراض خطيرة

التدخين
التدخين

يلجأ بعض الرجال إلى التدخين على الإفطار بعد صيام يوم طويل في رمضان، وهو ما قد يؤثر التدخين على الجسم بأكمله، مما يزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب وانتفاخ الرئة وسرطان الرئة.

ووفقا لموقع Times of India يمكن أن يؤدي التدخين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وعدة أنواع من سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة وسرطان الأمعاء وزوائد القولون. 

txt

طرق مجربة تحميك من صداع الصيام .. افعلها كل يوم

txt

لا تتناول هذه الأطعمة في الفطار .. اعرف السبب

مخاطر التدخين على معدة فارغة

ومن المعروف أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطانات البنكرياس والمعدة والفم والكبد والمستقيم والقولون والمريء، ويمكن أن يسبب حالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD.

أمراض الكبد

ومن المعروف أن أمراض الكبد مثل تليف الكبد الصفراوي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD، وهي حالة تترسب فيها الدهون في الكبد) تتفاقم بسبب التدخين.

حرقة المعدة

حرقة المعدة هي الشعور بألم أو تهيج في الصدر بسبب الارتجاع، أي عندما يتدفق الطعام الحمضي شبه المهضوم في المعدة عائداً إلى المريء، يساعد حمض المعدة على هضم الطعام ولكنه لا يؤثر بشكل مباشر على المعدة؛ إلا أن المريء معرض للخطر من هذه الأحماض.

مرض كرون

ويكون خطر الإصابة بمرض كرون أعلى لدى المدخنين السابقين والحاليين مقارنة بالأفراد الذين لم يدخنوا مطلقًا، ومرض كرون هو حالة التهابية معوية تسبب الألم والتهيج في الجهاز الهضمي.

ويمكن أن يؤثر هذا المرض على أي منطقة من الجهاز الهضمي، ويتأثر الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة بشكل متكرر وقد يؤدي إلى الإسهال والألم. وقد تنشأ مضاعفات مثل انسداد الأمعاء وإصابة الأنسجة المجاورة بتقرح الغشاء المخاطي المعوي من مرض كرون.

التدخين الجهاز الهضمي الدهون امراض القلب امراض الكبد سرطان الرئة سرطان المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

طرق مجربة تحميك من صداع الصيام .. افعلها كل يوم

لا تتناول هذه الأطعمة في الفطار .. اعرف السبب

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

اللي خلف مماتش.. ابن هاني الناظر يهنئ متابعيه برمضان بهذه الطريقة

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

4 أبراج تحب اللمة والعزومات في أول يوم رمضان.. أنت منهم؟

ترشيحاتنا

جوردون براون: على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب من أجل النمو الاقتصادي

نتنياهو: اتفقت مع بايدن على تدمير حماس والخروح الآمن للمدنيين في رفح

في الخامسة.. أحمد عمر هاشم: الإعداد للرسول محمد بدأ منذ الصغر

أسرار الهجر الجميل في القرآن الكريم .. وزير الأوقاف يوضح

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تستعد لرعب رمضان

تسبب الوفاة.. حسام موافي: حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ