طرق مجربة تحميك من صداع الصيام .. افعلها كل يوم

صداع الصيام نوع من آلام الرأس التي تحدث بعد عدم تناول الطعام 16 ساعة أو أكثر، قد تشعر بالصداع عند تخطي وجبات الطعام، أو أثناء ممارسة الصيام المتقطع، أو عند الصيام لأسباب دينية مثل شهر رمضان.

عادة ما يكون صداع الصيام خفيفًا إلى متوسط، قد يتم الشعور بالصداع أثناء الصيام في جميع أنحاء الرأس (منتشر)، أو قد يتركز الألم حول الجبهة.

يرتبط صداع الصيام بانخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) والجفاف، ويمكن أيضًا أن يرتبط بانسحاب الكافيين، وعادة ما يختفي الصداع بعد تناول الطعام.

الوقاية من صداع الصيام

الطريقة الواضحة لمنع الصداع أثناء الصيام هي عدم تخطي وجبات الطعام، حتى عندما يأتي شيء ما، مثل اجتماع عمل طويل حاول تناول القليل من الطعام أو قطعة من السكر، قد يكون هذا هو كل ما يحتاجه جسمك لدرء الصداع.

قد يكون الصداع أثناء الصيام مرتبطًا بنقص السكر في الدم أو الجفاف وانسحاب الكافيين، إذا كنت تشرب الكافيين بانتظام خلال أيام عدم الصيام، فقد يكون من المفيد الحد من استخدام الكافيين في الأسابيع التي تسبق بدء الصيام، تأكد أيضًا من حصولك على رطوبة جيدة قبل البدء بفترة الامتناع عن الماء والسوائل الأخرى.