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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لا تتناول هذه الأطعمة في الفطار .. اعرف السبب

فطار رمضان
فطار رمضان

يُنصح الصائمون في شهر رمضان بإيلاء اهتمام وثيق لنظامهم الغذائي، حيث أن تعطيل نظامهم الغذائي وأنماط تناول الطعام المعتادة خلال هذا الشهر قد يسبب بعض الانزعاج ويزيد من الحساسية الغذائية، خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

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أطعمة ممنوعة في افطار رمضان

ووفقا لموقع health clinic ، يُنصح بشكل عام بتجنب، أو على الأقل الحد، من بعض أنواع الأطعمة خلال شهر رمضان، مثل

1- الأطعمة المقلية والدسمة، مثل البطاطس المقلية والسمبوسة

 تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون والصوديوم الموصى بها يومياً، لذا فإن تناولها بشكل متكرر قد يزيد من تأثير التعب والإرهاق الناتج عن صيام رمضان.

الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح، مثل المخللات، يمكن للصوديوم أن يجفف الجسم ويؤثر على قدرته على امتصاص السوائل.

2- الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر

غالبًا ما تكون هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية ولكنها فقيرة في القيمة الغذائية. في حين أن هذه الأطعمة تزود الجسم بالطاقة الفورية، إلا أن الطاقة تكون قصيرة العمر بشكل عام.

3- الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو أي مصدر آخر للكافيين

 الكافيين مدر للبول ويمكن أن يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والأملاح والمعادن المهمة الأخرى التي يحتاجها خلال النهار

افطار رمضان الأطعمة المقلية التعب والإرهاق البطاطس المقلية السمبوسة

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