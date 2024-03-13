20 صدمة كهربائية.. سبب سقوط أحمد رفعت وسط الملعب فجأة

أثار اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، حالة من الحزن بين أهله وأصدقائه ورواد السوشيال ميديا، بعد سقوطه في الدقيقة 89 من مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، دون تدخل عنيف من قبل أي لاعب آخر ليتم نقله إلي المستشفى على الفور.

سبب سقوط أحمد رفعت وسط الملعب

وأعلن الإعلامي هاني حتحوت تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية، مشيرا إلى أن الطبيب المشرف على حالته لجأ إلى 20 صدمة كهربائية، بسبب ارتفاع كهرباء القلب واضطراب الأملاح وحموضة الدم.

أعراض اختلال القلب

وكشف الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب عن أعراض كهرباء القلب التي يمكن الإنتباه لها ..

* خفقان في صدرك

* ضربات قلب متسارعة

* ضربات قلب بطيئة

* ألم الصدر

* ضيق النفس

* الدوار أو الدوخة

* العرق الغزير

* الإغماء أو ما يشبه الإغماء