فين جعفر العمدة؟.. 5 لقطات أشعلت السوشيال ميديا من بداية رمضان

بدأ شهر رمضان وبدأ معه الموسم الدرامي والاعلاني، يوجد منها ما نال اعجاب الجمهور والبعض الآخر لقى السخرية والهجوم، وتداول رواد السوشيال ميديا بعض اللقطات التي أثارت جدلا واسعا من بداية رمضان وحتى الآن.

احداث رمضانية أثارت الجدل

1- تصدرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز الترند بسبب إعلانها في رمضان، حيث اتفق الجمهور أنها لا تصلح في هذا الدور لأن ليس لديها روح تجذب المشاهد.

2- اعلان الفنان تامر حسني وهو ما لقى سخرية كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

3- الفنان عصام عمر الاكثر ظهورا في إعلانات رمضان ولقى تفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

4- نشر صور للفنان محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة رغم خروجة من السباق الرمضاني.

5- استضافة النجمة مي عمر ونجلاء بدر في برنامج رامز جلال الجديد ومحاولة الصلح بينهما.