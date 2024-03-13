تخنت أوي .. السبب الحقيقي وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

حلت النجمة شيرين عبد الوهاب ضيفة في الحلقة الثانية في من بودكاست Big time، مع عمرو أديب.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب الترند بعد الحلقة وذلك بعد تصريحاتها عن حياتها الشخصية والفنية وزيادة وزنها.

سبب زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن السبب الحقيقي وراء زيادة وزنها خلال الفترة الماضية، وهو أن جسمها يعبأ ماء بشكل كبير، وذلك بعد تداول أنباء أنها تعاني من الاكتئاب.

وأشارت أنها عادت للفن مرة أخرى بسبب الجمهور قائلة «الحب جمعني وشعرت ان دعا الناس هو سر عودتي وخصوصا الجمهور التونسي استقبلوني بحفاوة، ووضعوا لي كرسي في اول حفلة لي لانهم يعرفون اني مريضة».