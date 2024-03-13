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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شكلها اتغير.. صور مي عمر قبل الشهرة تشعل السوشيال ميديا

مي عمر
مي عمر

تصدرت النجمة مي عمر مؤشر البحث على محرك جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استضافتها في برنامج المقالب الشهير مع رامز جلال والفنانة نجلاء بدر.

وخلال أحداث المقلب، طلبت مي عمر، من الفنان رامز جلال،  قائلة : "ماشيني يا رامز، ابوس ايدك خلاص"، ليرد عليها رامز جلال، قائلا :"مش انتي قولتي عليا حيوان أنا هوريكي حيواني"، ليسقط عليهن تمساح صغير".

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كما تصدرت الفنانة مي عمر الترند بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل نعمة الافوكاتو، وإشادت الجمهور بأدائها هذا العام، معلقين «الاداء تطور عن كل سنة، برافو مي عمر».

وتداول رواد السوشيال صور للفنانة مي عمر قبل وبعد الشهرة، معلقين عليها «شكلها اتغير أوي»، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مي عمر في المسلسل الجديد بالحجاب مما جذب الجمهور لها .

مي عمر قبل الشهرة 
مي عمر 
مي عمر مسلسل نعمة الافوكاتو الفنانة مى عمر النجمة مي عمر مي عمر قبل الشهرة

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