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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات أنغام في إعلانها مع محمد رمضان

أنغام
أنغام

تصدرت النجمة أنغام مؤشر البحث جوجل وصفحات السوشيال ميديا، بعد إعلانها عن إحدى شركات الاتصالات مع النجم محمد رمضان، حيث لقى نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلّق محمد رمضان على نجاح الإعلان، أحلى ساعة، ساعة ما اتجمعنا أنا وأنغام والمخرجة كاملة أبو ذكري.

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وظهرت أنغام في الإعلان بمجموعة إطلالات، الاطلالة الاولى كاجوال وكانت من نصيب مصمم الأزياء Alexander McQueen ، وبلغ سعرها 1000 يورو أي حوالي 55 ألف جنيه.

كما ظهرت أيضا بقميص كاجوال من تصميم Alice، يصل سعره 400 دولار أي حوالي 20 ألف جنيه مصري.

الجدير بالذكر، ظهرت أنغام مع أبنائها عمر وعبد الرحمن في الإعلان التليفزيوني وهما يرتديان تي شيرت منتخب مصر.

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