روسيا: نواصل الضغط لعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن عدوان الناتو ضد يوغوسلافيا

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتزم مواصلة الضغط من أجل عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول عدوان حلف شمال الأطلسي "الناتو" على يوغوسلافيا، رغم معارضة وفود الدول الغربية.

وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على تعطيل جلسة مجلس الأمن بسبب موقف الوفد الفرنسي ودول غربية أخرى، الذي مارس ضغوطا على عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الروسية "إننا نعتزم الدفع من أجل عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشكل أو بآخر، بشأن عدوان الناتو على يوغوسلافيا هذا ليس مجرد حدث في التاريخ، بل هو نقطة تحول في تطور الوضع الحالي في البلقان”.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارشينكو، إن الغرب منع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن قصف قوات الناتو لصربيا بسبب الخوف من الحقيقة.

وقال مندوب روسيا الدائم فاسيلي نيبينزيا إن تعطيل فرنسا لاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا كان عدوانًا دبلوماسيًا.