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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

40 دقيقة مرعبة لفريق الإسماعيلي في الجو |فيديو جراف

رحلة الإسماعيلي المرعبة
رحلة الإسماعيلي المرعبة في سماء ليبيا

عاش فريق الإسماعيلي لحظات صعبة أختلطت فيها مشاعر الرعب مع الخوف والقلق أثناء رحلة عودتهم من ليبيا إلي مصر بعدما خاض الفريق مباراة ودية ضد فريق أهلي بنغازي.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل وكواليس الرحلة العصيبة والصعبة التي عاشها فريق الإسماعيلي في طريق عودته إلي مصر قادمة من مدينة بنغازي الليبية.

والتقى فريق الإسماعيلي أمام منافسه أهلي بني غازي وذلك على ملعب الشهداء بنينا، في مباراة ودية أقيمت احتفالًا بمئويته التاريخية للدراويش هذا بالإضافة إلى تكريم اللاعب ونيس خير.

وسقط الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام منافسه أهلي بني غازي وديًا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، وبادر أسامة الصريط بالتسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف سالم روما الهدف الثاني في الدقيقة 71.

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين اللواء ركن خالد خليفة حفتر، اللواء بالجيش الليبي رئيسا شرفيا وذلك تزامنا مع احتفالية مئوية تأسيس الدراويش.

وأشاد مسؤولو الإسماعيلي بحفاوة الاستقبال عند الوصول إلى ليبيا من الجانب الليبي مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.

الفيديو

في الفيديو التالي نكشف تفاصيل وكواليس الرحلة العصيبة والصعبة التي عاشها فريق الإسماعيلي في طريق عودته إلي مصر قادمة من مدينة بنغازي الليبية.

 

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