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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العربية: الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين قبل مطلع الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

أفاد موقع العربية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى ستؤدي اليمين قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في وقت سابق، قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأفادت فضائية "الشرق" بأن "مصطفى" كلف بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.

وأوضحت مصادر لـ"الشرق" أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.

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