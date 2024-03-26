روسيا تطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الناتو على يوغوسلافيا، حسبما قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية دميتري بوليانسكي.

ونقلت تاس عنه قوله: "طلبت روسيا، في رسالة رسمية، من الرئاسة اليابانية أن تعقد في المستقبل القريب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعدوان الناتو على يوغوسلافيا".

وتنتظر روسيا حاليا ردا من رئيس مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو شعرت بالغضب إزاء سلوك فرنسا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الناتو على يوغوسلافيا.