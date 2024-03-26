عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الناتو على يوغوسلافيا، حسبما قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية دميتري بوليانسكي.

ونقلت تاس عنه قوله: "طلبت روسيا، في رسالة رسمية، من الرئاسة اليابانية أن تعقد في المستقبل القريب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعدوان الناتو على يوغوسلافيا".

وتنتظر روسيا حاليا ردا من رئيس مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو شعرت بالغضب إزاء سلوك فرنسا في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن عدوان الناتو على يوغوسلافيا.

مجلس الأمن الدولي يوغوسلافيا روسيا عدوان الناتو على يوغوسلافيا دميتري بوليانسكي وزارة الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

ترشيحاتنا

حماس: لم نحصل على تأكيد من القسام بشأن اغتـ يال مروان عيسى

بالدموع .. لقطة مؤثرة لـ حسام حسن في مباراة مصر وكرواتيا

الذهب يواصل التحرك في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الان

عقوبات رادعة لتحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات

قيادي في حماس يعلق على إعلان الاحتلال اغتيال مروان عيسي بغزة

كرواتيا تتعادل سريعا بتسديدة صاروخية في شباك أبو جبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو أثار الجدل بتحويل فاكهة شهيرة لكيس سكر | تفاصيل

أسرع حكم قضائي.. قرار عاجل بوقف الإعلان المثير للجدل.. هل يتم التنفيذ؟

فيديو

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ