رد فعل حسام حسن عقب تسجيل رامي ربيعة الهدف الأول في شباك كرواتيا

رصدت الكاميرات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، سعيدًا ويقبل يده بعد إحراز رامي ربيعة الهدف الأول في شباك كرواتيا.

جاء الهدف بعد ما سدّد تريزيجيه كرة صاروخية بعد تنفيذ الضربة الحرة والحارس نيديجكو لابروفيتش تصدى لها ببراعة قبل أن يتابعها محمد حمدي وأرسل عرضية أرضية قابلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

ويجلس أحمد حجازي على دكة البدلاء بعد عودته للمنتخب بعد غياب لظروف طارئة، ويتغيب إمام عاشور عن التشكيل الأساسي.

تشكيل منتخب مصر :

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.

- الهجوم: مصطفى محمد.

وفي حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، ستحسم المباراة عبر ركلات الترجيح.. ويحق لكل منتخب إجراء 6 تغييرات خلال المباراة.. يأتي منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بفوزه على تونس بركلات الترجيح.