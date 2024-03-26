كرواتيا تتعادل سريعا بتسديدة صاروخية في شباك أبو جبل

نجح نيكولا فلاسيتش لاعب منتخب كرواتيا في تعديل النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

جاء الهدف بعدما سدد نيكولا فلاسيتش كرة يسارية صاروخية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة واستقرت داخل الشباك.

وسجّل رامي ربيعة، لاعب منتخب مصر، هدف التقدم في الدقائق الأولى من المباراة بين مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة.

جاء الهدف بعدما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

أما التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، فجاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.

- الهجوم: مصطفى محمد.

في حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، ستحسم المباراة عبر ركلات الترجيح، ويحق لكل منتخب إجراء 6 تغييرات خلال المباراة.

صعد منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بفوزه على تونس بركلات الترجيح.