نجم الأهلي السابق: انتقالي لعجمان مرحلة مهمة بحياتي بعد فشل احترافي لتركيا

قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، إن انتقاله إلى نادي عجمان الإماراتي خلال مشواره الكروي كانت مرحلة مهمة جدا في حياته وذلك بعد فشل احترافه في الدوري التركي".

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الحمد لله كسرت الدنيا في عجمان وعملت اللي معملتوش في الكرة المصرية سواء 5 مواسم للنادي الأهلي وموسمين للنادي غزل المحلة.

أضاف، الاحتراف مرحلة مهمة جدا في مسيرتي الكروية، لافتا إلى أنه انضم إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة من نادي عجمان من أجل صعودهم إلى الدوري الممتاز بعد أن عرض عليه الكابتن طه بصري الانضمام للنادي البترولي لخوض 8 مباريات فقط من أجل الصعود .