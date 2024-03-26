عمرو الحديدي: حققت كل شيء مع الأهلي.. وجماهير الشرقية عشقتني مثل الخطيب

أعرب عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته بفترة انضمامه لنادي الشرقية على سبيل الإعارة، بعد أن قرر الكابتن صالح سليم قرر إعارته لمدة عام بسبب خبر نشر في الصحف تحت عنوان الزمالك يخطف نجم الأهلي.

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :" وشعرت بغضب وحزن الكابتن صالح وأكدت له عدم صحة الخبر وطلبت من الكابتن صالح سليم الانتقال لنادي الزقازيق للعب تحت قيادة الكابتن أنور سلامة لأنه سبب انتقالي للنادي الأهلي، لافتا إلى أن جماهير الشرقية كانت تعشقه مثل الخطيب".

وعلق نجم النادي الأهلي السابق، على انتقاله من عزل المحلة إلى النادي الأهلي قائلا: كنت في مدرسة ميري بمصاريف مجانية وانتقلت إلى مدرسة ناشونال بمواصفات عالمية.

