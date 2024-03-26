نجم الأهلي السابق: انتقلت لنادي الشرقية ردا لجميل أنور سلامة

كشف عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، سر انتقال من النادي الأهلي إلى نادي الشرقية- الزقازيق، قائلا: الكابتن صالح سليم قرر إعارتي سنة للسعودية بسبب خبر نشر في الصحف تحت عنوان الزمالك يخطف نجم الأهلي، وشعرت بغضب وحزن الكابتن صالح وأكدت له عدم صحة الخبر".

تابع عمرو الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :"طلبت من الكابتن صالح سليم الانتقال لنادي الزقازيق للعب تحت قيادة الكابتن أنور سلامة لأنه سبب انتقالي للنادي الأهلي، لافتا إلى أن جماهير الشرقية كانت تعشقه مثل الخطيب".

وعلق نجم النادي الأهلي السابق، على انتقاله من عزل المحلة إلى النادي الأهلي قائلا: كنت في مدرسة ميري بمصاريف مجانية وانتقلت إلى مدرسة ناشونال بمواصفات عالمية.