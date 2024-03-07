بعد ظهوره مع نجوم الأهلي.. لميس الحديدي: عمرو أديب عميل زملكاوي

سخرت الإعلامية لميس الحديدي من صورة عمرو أديب، وسط نجوم ورموز الأهلي في السعودية.

وكتبت لميس الحديدي على الصورة: خلو بالكو منه يا شباب، دا عميل زملكاوي، ارجعوا لنا بالكأس.

ووظهر الإعلامي عمرو مع عدد من نجوم ورموز الأهلي في السعودية، وعلق قائلا: "قمة الروح الرياضية فى الرياض رموز النادى الأهلى مع الزملكاوي الغلبان.. إن شاء الله مباراة تشرف مصر والفريقين".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدًا الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.